Três horas depois da abertura, o Hang Seng perdia 3,72%, para 19,789,93 pontos.

A última vez que o Hang Seng caiu abaixo dos 20.000 pontos foi no final de junho de 2016.

O índice Hang Seng China Enterprises, que mede o comportamento das empresas da China listadas no mercado de Hong Kong, caiu 5,16%, enquanto o índice que acompanha os valores tecnológicos deste mercado, o Hang Seng Tech Index, desceu 7,54%.

As bolsas da China seguiram a mesma tendência, embora com descidas menos significativas: Xangai perdeu 1,30% e Shenzhen 1,61%.

O índice que avalia o desempenho dos 300 principais títulos desses dois mercados, o CSI 300, abriu a perder 1,73%.

Nos últimos dias, as bolsas de valores chinesas sofreram perdas significativas devido a receios sobre o impacto económico da guerra na Ucrânia e de surtos causados no país pela variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, que já resultaram no confinamento de grandes cidades como Shenzhen.

No domingo, o governo de Hong Kong anunciou 15.789 novos casos de covid-19, quase metade do total de sábado.

A líder do território, Carrie Lam, alertou, no sábado, para a possibilidade de não ter ainda passado o pico do surto de covid-19.

VQ // EJ

Lusa/Fim