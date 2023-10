"Com esta operação do iiB, a BVC já mobilizou, este ano, cerca de 2,2 milhões de contos (19,9 milhões de euros) em operações de financiamento para empresas e municípios, num total de sete emissões", referiu Miguel Monteiro, presidente da BVC.

"Faltando cerca de três meses para o término do presente ano e, contando ainda com uma série de operações em bom curso, leva-nos a crer que atingiremos e ultrapassaremos os resultados alcançados em 2022, que foi o melhor ano de sempre na bolsa", destacou.

Miguel Monteiro falava na cerimónia pública de apresentação de resultados da emissão de 145 milhões de escudos cabo-verdianos (1,32 milhões de euros) em 'Credit Linked Notes' (CLN) do iiB, um produto financeiro complexo.

Foi a segunda emissão do género (a primeira foi também feita pelo iiB em 2022), com a procura a cobrir a totalidade da oferta, sendo que, para a BVC, significa "inovação financeira para o país, fornecendo oportunidades de diversificação do portfolio com retorno ajustado ao risco".

O iiB e a BVC mantêm um memorando de entendimento ao abrigo do qual o banco já recorreu à bolsa para seis operações de financiamento: quatro emissões de obrigações e duas emissões de CLN, num montante global de 3,6 milhões de contos (cerca de 33 milhões de euros).

Francisco Ferreira, diretor executivo do iiB para a África Ocidental, espera ainda este ano ter outra proposta para investidores.

"Temos novos projetos de emissão, estamos a trabalhar com o regulador e a bolsa para esse efeito. Gostaríamos muito de estar novamente nesta sala, antes do final do ano", para apresentar uma estreia, concluiu.

O memorando entre a BVC e o iiB inclui ainda ações no âmbito da educação e literacia financeira.

