"Esta dupla listagem é o resultado de um memorando de entendimento que assinámos com o Luxemburgo, em 2021, com as bases para que qualquer emissão sustentável emitida em Cabo Verde possa também ser listada na bolsa luxemburguesa", explicou Miguel Monteiro, presidente da BVC.

O primeiro título cabo-verdiano a aproveitar esta porta aberta na Europa e a cumprir com todos os critérios para ser divulgado no estrangeiro é uma obrigação sustentável do International Investment Bank (IIB).

Esta dupla listagem, em Cabo Verde e no Luxemburgo, confere notoriedade com potencial para atrair investidores estrangeiros, destacou o presidente da BVC.

Quem quiser transacionar esses títulos, terá de o fazer junto da bolsa cabo-verdiana, "porque a ideia, naturalmente, é que Cabo Verde se torne numa bolsa Internacional", referiu Miguel Monteiro.

"Do lado do Luxemburgo, temos a notoriedade, a visibilidade que o título vai ter, mas, naturalmente, os negócios vão continuar a acontecer aqui, na Bolsa de Valores de Cabo Verde", sintetizou.

O país europeu tem "a principal praça financeira, em termos de títulos sustentáveis a nível mundial", segundo Miguel Monteiro.

Obter este grau de visibilidade é, segundo aquele responsável, "uma forma de ajudar as empresas, os municípios ou mesmo, quiçá, o Governo, para que possam ter assim notoriedade nas suas emissões" de títulos, com os quais podem diversificar as fontes de financiamento.

A BVC já fez seis emissões de títulos sustentáveis que angariaram cerca de 35 milhões de euros para projetos sociais e obras relacionadas com proteção do ambiente e transição energética no âmbito da plataforma de promoção de finanças sustentáveis Blu_X, criada numa parceria estratégica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Miguel Monteiro apontou como exemplos a criação da Morabi - Associação Cabo-verdiana de Autopromoção da Mulher, os projetos com energias renováveis nas ilhas de São Vicente e Sal ou trabalhos de requalificação em vários municípios, entre outras ações.

São trabalhos "visíveis", mostrando, "claramente, que os 35 milhões de euros tiveram impacto ao nível da sociedade e a ideia é haver cada vez mais projetos".

O marco da dupla listagem foi aplaudido por Julie Becker, presidente da Bolsa de Valores do Luxemburgo, que participou através de videoconferência na apresentação de hoje e defendeu a iniciativa como um exemplo para obter duas vitórias: financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dar retorno aos investidores que disponibilizam o capital.

"Onde queremos estar daqui a sete anos", perguntou, numa alusão à meta (2030) estabelecida para alcançar os 17 ODS estabelecidos pelas Nações Unidas e salientando o papel pioneiro de Cabo Verde, porque, a nível global, apenas 6% das emissões sustentáveis têm sido feitas em países em desenvolvimento -- onde mais são necessárias.

O ministro das Comunidades cabo-verdiano, Jorge Santos, juntou-se à cerimónia de hoje e retratou a dupla listagem como um reflexo da proximidade entre os dois países (com uma grande diáspora de Cabo Verde), consolidando assim uma nova fase de cooperação.

O governante destacou a iniciativa como "um marco histórico, um primeiro passo na internacionalização" do mercado de capitais cabo-verdiano.

