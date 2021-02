Depois de um dia audiências aos partidos, na preparação do Plano e Orçamento da região para 2021, José Manuel Bolieiro destacou o "consenso e partilha de definição prioritária".

"Ficou claro que, nas definições prioritárias, é consensual que os efeitos da pandemia que vivemos têm de merecer, por parte do investimento público, prioridade máxima, na relação com o Serviço Regional de Saúde, para a sua capacitação e, com isso, garantir, de forma progressiva, a suficiência de meios financeiros face ao passado de subfinanciamento crónico", concretizou.

O presidente do Governo Regional realçou ainda a "prioridade para contrariar os efeitos e as consequências negativas, quer de caráter social, quer de caráter económico".

Num dia em que o reforço do investimento na saúde foi a questão mais abordada, o social-democrata ressalvou que o executivo tem "sempre possibilidade de enquadrar as necessidades de reforço de financiamento a vários níveis, também na sua calibragem, nos seus montantes".

Bolieiro referiu ainda que este Governo tem uma "estratégia de mais rigor e mais exigência na boa administração de meios disponíveis e combate aos desperdícios".

O executivo pretende "aproveitar as novas tecnologias para prestar mais com menos despesa, designadamente no âmbito do digital".

Quanto às propostas que pretende acatar, ressalva que, "provavelmente acontecerá algumas divergências quanto à calibragem destas medidas".

Os documentos que regem a governação terão, "obviamente, coerência quanto à orientação que o próprio programa do Governo prevê, e que não mereceu concordância na sua votação de outras forças [políticas]".

"É mesmo assim. Nós vivemos com os consensos, mas também, democraticamente, com as diferenças e não deixamos de definir aquilo que é aceitável e acomodável, no quadro coerente da nossa estratégia, com aquela que também é a afirmação clara das diferenças e das disrupções que temos quanto às práticas anteriores, ou mesmo quanto às opiniões de alguns dos partidos políticos", concluiu

Ao longo do dia de hoje, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva, auscultaram os oito partidos com assento parlamentar sobre o Plano e Orçamento da região para 2021.

O documento será discutido e votado na Assembleia Regional até abril.

O Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM é suportado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega.

