Os resultados ficaram muito abaixo do esperado, com um prejuízo líquido no segundo trimestre de 1,44 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1,32 mil milhões de euros, quando no mesmo período de 2023 as perdas tinham sido de 149 milhões de dólares (137 milhões de euros).

No primeiro semestre, as perdas acumuladas foram de 1,79 mil milhões de dólares, mais 1,22 mil milhões do que no mesmo período de 2023.

Os prejuízos foram atribuídos a um menor número de entregas na divisão comercial e a perdas em contratos na unidade de defesa.

De janeiro a junho, as receitas da Boeing baixaram 11% e passaram de 37,67 mil milhões para 33,43 mil milhões.

As receitas da unidade de aviões comerciais caíram 31% nos primeiros seis meses do ano para 10,6 mil milhões de dólares. As entregas de aviões tiveram uma redução de 34% (175 unidades).

A Boeing indicou que Kelly Ortberg, de 64 anos, ex-administrador da Rockwell Collins, um dos principais fabricantes de componentes da indústria aerospacial, vai assumir o lugar de presidente executivo, substituindo Dave Calhoun, que anunciou em março que sairia antes do fim do ano, depois de uma série de graves incidentes que afetaram a imagem da companhia.

No início deste ano, um Boeing 737 Max-9 da companhia aérea Alaska Airlines perdeu um painel que cobria uma porta de emergência em pleno voo, o que obrigou o aparelho a uma aterragem de emergência.

