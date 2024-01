A Boeing tem registado uma série de prejuízos ao longo de cinco anos, primeiro devido à crise dos aviões 737 MAX, depois por causa da crise económica relacionada com a pandemia de covid-19 e já no início de janeiro também devido ao incidente com o avião 737 MAX 9 que perdeu parte da fuselagem em pleno voo provocando a imobilização de centenas de aviões similares, esclareceu a Boeing num comunicado.

Além disso, a empresa afirmou que registou um volume de negócios de 77.794 milhões de dólares em 2023, cerca de 17% mais que no ano de 2022.

