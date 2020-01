Boeing não espera que alterações ao 737 MAX sejam aprovadas até ao verão A Boeing disse hoje não esperar que os reguladores federais de aviação norte-americanos aprovem as alterações feitas ao 737 MAX até ao verão. economia Lusa economia/boeing-nao-espera-que-alteracoes-ao-737-max_5e27832140d8a912bc57f62b





De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), esta nova calendarização - a última de sucessivos atrasos no processo de aprovação do avião, que está proibido de voar desde março último, após dois acidentes que provocaram 346 mortos - irá criar mais problemas às companhias aéreas que possuem o 737 MAX.

É que o adiamento poderá empurrar o regresso do avião para a época alta das viagens de verão ou, possivelmente, além dela, assinala a AP.

A Boeing afirmou ainda que Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla inglesa) irá decidir quando é que o 737 MAX poderá voar novamente, mas que periodicamente dará às companhias aéreas e fornecedores a melhor estimativa de quando isso poderá suceder.

"Esta estimativa atualizada é divulgada pela nossa experiência com o processo de certificação", disse a empresa, num comunicado citado pela AP.

