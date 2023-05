O resultado é superior em 82,5 milhões de patacas (9,3 milhões de euros) ao lucro apresentado no primeiro trimestre de 2022.

"O desempenho do BNU no primeiro trimestre foi impulsionado pelo aumento da receita líquida de juros de 68,9 milhões de patacas [7,8 milhões de euros] ou 40,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2022, devido ao aumento das taxas de juro", indicou o banco em comunicado.

"No entanto, a receita líquida de taxas e comissões para o trimestre diminuiu em 5,5 milhões de patacas [620 mil euros] ou 19,5% em comparação com o primeiro trimestre de 2022 e permaneceu estática em relação ao trimestre anterior, refletindo o tempo para recuperação da economia global", pode ler-se na mesma nota.

A instituição bancária salientou que nos primeiros três meses do ano há a registar uma imparidade em crédito e investimentos financeiros de 18,4 milhões de patacas (dois milhões de euros), uma redução em relação aos 34 milhões de patacas (3,8 milhões de euros) contabilizados no primeiro trimestre do ano anterior.

O BNU acrescentou que "mantém uma sólida taxa de solvência de 23,7% (...), muito acima do requisito regulatório mínimo de 8%, e mantém altos níveis de liquidez" e que "os resultados do BNU no primeiro trimestre de 2023 (...) demonstram a sua força e resiliência num ambiente económico de alta volatilidade".

O BNU tem sede em Macau e pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), sendo, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda na região administrativa especial da China.

