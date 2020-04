BM e FMI vão disponibilizar 288,6 ME para combate à doença em Moçambique O Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) vão disponibilizar cerca de 21 mil milhões de meticais (288,6 milhões de euros) para o combate à covid-19, segundo a proposta do Orçamento do Estado para este ano. economia Lusa economia/bm-e-fmi-vao-disponibilizar-288-6-me-para_5e8f1348fed2021973b8740d





O financiamento deverá ser diretamente canalizado ao OE de 2020, um mecanismo de apoio ao Governo de Moçambique que os parceiros internacionais tinham suspendido em 2016 na sequência da descoberta de dívidas ocultas do Estado.

A proposta do OE, consultada hoje pela Lusa, adianta que a verba que o BM e o FMI deverão destinar ao executivo moçambicano corresponde a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O envelope está na rubrica dos recursos externos que vão financiar o OE de 2020, mais concretamente nas modalidades de donativos e créditos.

A proposta do OE, a par com Plano Económico e Social (PES) de 2020, serão debatidos na quarta-feira e quinta-feira da próxima semana pela Assembleia da República (AR).

Na última passada, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, disse no parlamento que o executivo estava em contacto com o FMI e o BM para a mobilização de recursos necessários ao combate à covid-19.

Moçambique conta oficialmente com 17 casos de infeção pelo novo coronavírus, mas ainda não há registo de mortes pela doença no país, anunciou na quarta-feira o Ministério da Saúde.

O número de mortes em África ultrapassou as 500 num universo de mais de 10.500 casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 280 mil são considerados curados.???????

PMA // VM

Lusa/Fim