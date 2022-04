Em comunicado, a empresa sublinha que a autorização do Banco de Portugal faz com que a Bison Digital seja a primeira entidade no país detida por um banco a operar nesta área.

A empresa, a ser criada de raiz sob a marca Bison Digital, "é totalmente detida pelo Bison Bank, S.A., passando assim a oferecer aos seus clientes e parceiros um novo e mais alargado conjunto de produtos e serviços que, em linha com as tendências de mercado e de procura neste novo segmento, combinam com as suas necessidades globais presentes em ativos financeiros e virtuais, através de uma plataforma regulada e segura, e de preparação para o futuro", pode ler-se no comunicado.

"Prosseguindo a estratégia da sua casa mãe, a Bison Digital Assets irá posicionar-se no segmento de clientes com elevado património líquido", acrescenta a mesma fonte.

Segundo a informação, o Bison Bank iniciou um diagnóstico interno de necessidades, que envolverá, "a par de uma reorganização do seu modelo de governação e da sua macroestrutura organizacional, uma reavaliação e requalificação das suas pessoas e de procedimentos internos, processo que deverá estar concluído no final do primeiro semestre de 2022".

Em 2021 o banco depositário e os serviços de custódia mantiveram a trajetória de crescimento, com um aumento dos ativos sob gestão de 385 milhões, para 1.365 milhões no final do ano, indica a nota.

O Bison Bank sucedeu ao banco de investimento do Banif, tendo sido adquirido pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), a qual, por sua vez, é detida pela Bison Capital Holding Company Limited (Bison).

DF (IM) // MSF

Lusa/Fim