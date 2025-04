Esta foi a maior perda de sempre do Índice de Bilionários da Bloomberg, indicou a agência financeira.

Segundo a Bloomberg, cerca de 90% dos bilionários que compõem a lista perderam dinheiro na quinta e na sexta-feira, com as quedas acentuadas dos mercados bolsistas em todo o mundo, e que hoje continuam.

De acordo com os dados atualizados ao dia de hoje, Elon Musk, da Tesla, e agora uma figura proeminente na administração de Donald Trump, mantém-se como homem mais rico do mundo, mas lidera também em perdas, com cerca de 18 mil milhões de euros (20 mil milhões de dólares) perdidos num dia. Musk já perdeu, num ano, mais de 118 mil milhões de euros (130 mil milhões de dólares), segundo os dados da Bloomberg.

Em queda estão também Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, Mark Zuckerberg, da Meta, que detém o Facebook, Instagram e Whatsapp, Jeff Bezos, da Amazon, Larry Ellison, da Oracle, entre outros.

Os mercados estão a ser afetados pela entrada em vigor das tarifas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, aos parceiros comerciais dos Estados Unidos e pelas medidas de retaliação anunciadas pela China, que podem ser seguidas pelas de outras grandes economias, como a da União Europeia.

O Presidente dos EUA anunciou a imposição de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA em 02 de abril, mas manifestou a sua disponibilidade para negociar se as ofertas forem "fenomenais".

Os analistas e bancos de investimento têm vindo a rever em baixa as estimativas para o crescimento económico global e em particular para o PIB dos EUA, na sequência do anúncio das novas tarifas, que são mais elevadas do que o esperado.

O banco de investimento Goldman Sachs subiu hoje a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, enquanto o JPMorgan coloca essa probabilidade em 60%, o S&P Global em 30-35% e o HSBC em 40%.

ALN (MES/MC) // CSJ

Lusa/Fim