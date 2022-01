"Com tendência decrescente, desde abril de 2021, o número de beneficiários com prestações de desemprego, em dezembro de 2021, foi de 212.968", pode ler-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Na comparação com o mês anterior, ocorreu uma redução de 455 beneficiários (-0,2%) e comparando com o período homólogo registou-se uma diminuição de 34.551 beneficiários (-14,0%).

O sexo feminino representou 58,1% dos beneficiários de prestações de desemprego, enquanto que o sexo masculino representou 41,9%.

Por grupo etário, os indivíduos com idades entre os 50 e os 59 anos e os 40 e os 49 anos apresentaram-se em maior proporção, 25,5% e 24,3%, respetivamente, indica o documento.

Em dezembro de 2021, o número de beneficiários do subsídio de desemprego foi de 145.750, uma diminuição de 1.744 (-1,2%), e de 59.553 em termos homólogos (-29,0%).

Já o subsídio social de desemprego aumentou em 756 beneficiários (+12,9%) em relação ao mês anterior, abrangendo 6.621 pessoas, enquanto que na comparação homóloga verificou-se uma diminuição de 3.664 (-35,6%).

Por seu lado, o subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 15.042 pessoas, um aumento de 189 beneficiários (+1,3%) face a novembro, e menos 10.823 (-41,8%) na variação homóloga.

A prorrogação da concessão do subsídio de desemprego registou uma redução mensal de 137 processamentos (-0,3%) em dezembro, abrangendo 41.222 beneficiários.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 0,6% em dezembro, face a novembro, interrompendo um ciclo de oito meses consecutivos de descidas, e diminuiu 13,5% em termos homólogos.

No fim de dezembro estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 347.959 desempregados.

