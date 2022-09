Em nota de imprensa, a autarquia liderada por António Dias Rocha lembrou que a celebração do 200.º aniversário da independência do Brasil - celebrizado pelo conhecido "Grito do Ipiranga"- será assinalada na quarta-feira, com o hastear das bandeiras de Portugal e do Brasil, às 09:00, estando o espetáculo piromusical marcado para às 21:30, junto ao Castelo de Belmonte.

Frisando que, atualmente, Portugal e Brasil, são duas nações independentes, "onde imperam as relações de franca e pura amizade", a Câmara de Belmonte lembrou a ligação histórica que tem àquele país e salientou que, por isso mesmo, não podia ficar indiferente à referida comemoração.

"Belmonte é um dos maiores símbolos, em Portugal, desta união fraterna entre os dois povos. Em Belmonte nasceu o Brasil, porque aqui nasceu Pedro Álvares Cabral, o grande almirante que em 1500 deu 'Novos Mundos ao Mundo' ao chegar a terras brasileiras e as batizou como Terras de Vera Cruz".

Deste modo, "não poderia o Município de Belmonte ficar alheio a esta tão importante data, pelo que foi decidido levar a efeito alguns singelos eventos para assinalar este aniversário".

