"O BEI pode e está disponível para financiar, cabe agora ao Governo fazer a avaliação do PRR e identificar as áreas onde tal será necessário", declarou o vice-presidente do banco da UE, Ricardo Mourinho Félix.

Falando em conferência de imprensa em Lisboa no dia em que o BEI divulgou dados sobre a atividade em Portugal em 2022, Ricardo Mourinho Félix revelou que, "em diversas áreas, já se iniciaram conversas", nomeadamente nas áreas da habitação, transportes (como o metro e ferrovia), inovação, agendas mobilizadoras, saúde, educação e apoio à construção de residências universitárias.

Vincando que a complementaridade do apoio do BEI com as verbas do PRR, relacionadas com o Mecanismo de Recuperação e Resiliência em vigor desde fevereiro de 2021, sempre esteve prevista, Ricardo Mourinho Félix assinalou o atual "período de inflação muito alta, que na altura ninguém esperava", ao qual se junta "grande incerteza" devido à guerra da Ucrânia.

"Os fundos reais são muito pequenos e o BEI pode contribuir para financiar eventuais aumentos de custos de projetos ou que já não estejam corretos", concluiu.

A posição surge depois de, na quarta-feira, o primeiro-ministro ter considerado "muito provável" que Portugal recorra a mais verbas do PRR devido à inflação, para permitir "cobrir os custos" de instituições de solidariedade social ou de municípios.

