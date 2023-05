O BE pediu ainda acesso às cópias dos protocolos entre o Governo e os serviços secretos que foram invocados pela chefe de gabinete do ministro João Galamba, Eugénia Correia, para ter contactado o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) na noite de 26 de abril, por alegado roubo de um computador do Estado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, defendeu que o primeiro-ministro "não pode ficar impávido e sereno" pelo que considera serem contradições entre os depoimentos da chefe de gabinete, Eugénia Correia, e do ministro das Infraestruturas.

"Por lei, sabemos que o primeiro-ministro e o Presidente da República podem escolher responder por escrito, mas consideramos que, face à gravidade da matéria, António Costa devia responder presencialmente", defendeu.

A IL já tinha anunciado um requerimento para ouvir António Costa no inquérito à TAP, tendo em seguida o Chega manifestado a mesma intenção e acrescentado um pedido de audição do ministro da Administração Interna.

