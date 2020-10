O BE reuniu-se a noite passada com o Governo para continuar discutir o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), tendo o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, afirmando à agência Lusa que os bloquistas mantêm "a disponibilidade para chegar a um acordo", desde que tenha "um significado político de materializar um orçamento que responde nos mínimos" daquelas que são as necessidades do país.

"Nestas quatro áreas [prioritárias para o BE], o Governo considerou não haver possibilidade de aproximação e por isso não apresentar qualquer proposta nem dar abertura para quaisquer posições intermédias em matéria do sistema financeiro, Novo Banco em particular, e em matéria das questões laborais", revelou.

Apesar de se ter "mostrado intransigente" nestes dois temas, segundo Pedro Filipe Soares, o executivo socialista fez propostas ao BE em relação ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à nova prestação social.

"Nós estamos a analisar essas propostas, quer as propostas em si, quer o que elas significam no contexto do Orçamento do Estado e nas próximas horas, próximos dias daremos nota pública do resultado dessa análise", revelou.

