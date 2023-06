No "Boletim Económico" de julho, apresentado hoje, em Lisboa, pelo governador do supervisor bancário, Mário Centeno, a instituição pela primeira vez divulga previsões para o saldo orçamental, que acredita se situará próximo do equilíbrio até 2025.

Após um défice de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, o BdP prevê uma redução para 0,1% em 2023 e excedentes de 0,2% nos anos seguintes.

AAT // EA

Lusa/Fim