Em dois comunicados hoje divulgados no seu portal, o BdP regista que as entidades que atuam na página https://www [.] uci-credito[.]com/pt/ e https://www[.]parvantis[.]com/index.htm não se encontram habilitadas "a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal".

No caso da primeira, o regulador define ainda que esta não pode exercer a atividade de concessão de crédito.

O BdP recordou ainda que a atividade de concessão de crédito está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, cuja lista pode ser consultada na sua página na internet.

