"Renegociámos muito mais do que ao abrigo do decreto-lei, porque tivemos a preocupação de analisar todas as situações e tentar encontrar soluções para todos os clientes", disse hoje o presidente do BCP na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre (lucros de 423 milhões de euros), que decorreu no Taguspark (Oeiras).

Quanto à bonificação de juros, Miguel Maya disse que há mais 700 clientes do BCP a beneficiar dessa medida e que, em média, a bonificação é de 37 euros.

O gestor disse ainda que este tema não compete ao banco avaliar.

"Compete ao Governo avaliar [se a medida] está ajustada ou não e alterar", disse.

Esta semana, numa entrevista ao Público, o ministro das Finanças disse que o Governo vai alargar o regime de apoio à bonificação do crédito habitação a mais famílias.

Ainda sobre a dificuldade das famílias em pagarem crédito à habitação, no atual contexto de forte aumento da taxa de juro, o presidente executivo do BCP disse que, "olhando para o todo não há um problema, mas olhando cada caso concreto há problemas" e aí é que é preciso "encontrar soluções que permitam que os problemas sejam ultrapassados".

