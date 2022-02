Num comunicado conjunto, as duas instituições referem que "renovaram a sua parceria de longa data através da assinatura de um acordo destinado a apoiar PME, empresas de média capitalização (até 3.000 pessoas) e grandes empresas (mais de 3.000 pessoas) portuguesas".

No documento é explicado que o BEI irá conceder uma garantia de 200 milhões de euros ao Millennium BCP que vai permitir ao banco "conceder fundo de maneio, de locação financeira e de empréstimos ao investimento", num total de 400 milhões de euros.

Com estas operações, BEI e Millennium esperam "mobilizar o financiamento de até 840 milhões de euros em apoio às empresas portuguesas afetadas pelas consequências económicas geradas pela pandemia".

Este acordo é apoiado pelo Fundo de Garantia Europeu, que integra parte do pacote de 540 mil milhões de euros de medidas da União Europeia para a resposta ao impacto económico da covid-19.

"Com este apoio, o Millennium BCP poderá financiar dívida em condições mais favoráveis, assegurando que as empresas portuguesas dispõem de financiamento suficiente para mitigar os impactos económicos da covid-19, permitindo-lhes assegurar os seus planos de crescimento e desenvolvimento a médio e longo prazo", refere o documento.

A diretora do BEI para as operações de financiamento em Portugal e Espanha, Birthe Bruhn-Léon, considerou que a facilitação do acesso ao financiamento das pequenas, médias e grandes empresas é "fundamental para reforçar a recuperação económica da União Europeia".

Já o presidente do Millennium BCP, Miguel Maya, defendeu que o banco tem sido uma "referência no apoio ao tecido empresarial".

"Desempenhámos um papel central no apoio à economia durante a pandemia e no início da retoma económica. Nos últimos dois anos, o Millennium BCP concedeu financiamentos de cerca de seis mil milhões de euros, a mais de 40.000 empresas", disse, apontando que com este acordo, o banco vai servir "de forma distintiva os clientes na transformação que as empresas estão a efetuar para reforçarem as competências digitais e a robustez das suas operações e modelos de negócio face às alterações climáticas".

JYO // MSF

Lusa/Fim