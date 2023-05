"Não sei dizer se a Polónia já passou o pior ou não. O risco que temos não é um risco de negócio, é um risco que temos classificado como político-jurídico. Risco de negócio sabemos gerir, riscos político-jurídicos é muito difícil perceber o que temos pela frente", afirmou Miguel Maya, em conferência de imprensa, considerando o contexto da operação polaca de ainda "elevadíssima incerteza".

O BCP teve lucros de 215 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 90% face ao resultado do primeiro trimestre de 2022.

Em informação hoje ao mercado, o banco disse que o aumento dos lucros foi conseguido "apesar dos efeitos adversos relacionados com o Bank Millennium", o banco que o BCP tem na Polónia e onde tem tido perdas relacionadas com créditos concedidos em francos suíços.

Entre janeiro e março, o BCP teve encargos de 205,7 milhões de euros associados à carteira de empréstimos hipotecários em francos suíços da operação na Polónia (provisões, riscos legais). Já em sentido positivo, também na Polónia, teve ganhos de 127 milhões de euros com a venda da participação da Millennium Financial Services.

No primeiro trimestre deste ano, o BCP conseguiu lucros na operação da Polónia, de 53,6 milhões de euros, que comparam com prejuízos de 26 milhões de euros do mesmo trimestre de 2022.

