No final de março, o BCP contava com 6.273 trabalhadores, mais nove do que no final de março de 2022. Em relação ao trimestre anterior, o aumento foi de 21 funcionários.

Em termos de rede comercial, no final de março o BCP contava com 408 sucursais, menos 13 do que no final do primeiro trimestre do ano passado, mas mantendo o número de balcões do final de 2022.

O BCP anunciou hoje lucros de 215 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 90% face ao resultado do primeiro trimestre de 2022.

O banco diz que o aumento dos lucros foi conseguido "apesar dos efeitos adversos relacionados com o Bank Millennium", o banco que o BCP tem na Polónia e onde tem tido perdas relacionadas com créditos concedidos em francos suíços.

