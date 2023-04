São os mesmos que no ano anterior, com BCI e Millennium BIM a trocarem de posição, segundo a mesma fonte.

O resultado da avaliação, que o banco central deve divulgar anualmente até final de abril, foi publicado hoje no Notícias, principal jornal diário do país.

No rácio que mede a importância para o setor, rotulada com a sigla inglesa D-SIB, o BCI encabeça a lista com 253 pontos, seguindo-se o Millennium bim com 238 e o Standard Bank com 131.

O banco Absa Moçambique mantém a posição de importância quase sistémica, com 95 pontos.

A lista inclui outras 30 instituições domésticas que o Banco de Moçambique considera não terem importância sistémica.

A lei prevê que o banco central publique até ao dia 30 de abril de cada ano a lista de instituições de crédito classificadas como 'D-SIB' ou 'quase D-SIB', com base nos dados reportados a 31 de dezembro do ano anterior.

