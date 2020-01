BCE vai analisar 35 bancos grandes da zona euro nos testes de 'stress' de 2020 O Banco Central Europeu (BCE) indicou hoje que vai analisar 35 bancos significativos da zona euro, no âmbito dos testes de 'stress' de 2020 em toda a União Europeia coordenados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA). economia Lusa economia/bce-vai-analisar-35-bancos-grandes-da-zona_5e347c69ab112512a5aa8e93





Esses bancos, supervisionados diretamente pelo BCE, representam cerca de 70% do total de ativos bancários da zona euro, segundo um comunicado do banco central.

Os resultados dos testes permitem avaliar a resiliência dos bancos, principalmente a sua capacidade de enfrentar choques e responder a requisitos de capital em condições macroeconómicas adversas.

A EBA coordenará os testes à escala da UE em cooperação com o BCE e com as autoridades nacionais, de acordo com a nota do banco central.

