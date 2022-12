De acordo com as novas projeções divulgadas hoje, o Produto Interno Bruto (PIB) deve atingir 0,5% em 2023, contra os 0,9% previstos em setembro. Em 2024, o crescimento será de 1,9% e de 1,8% em 2025.

Em relação à inflação, as previsões apontam para 6,3% no próximo ano, em vez dos 5,5% antecipados há três meses. Em 2024, as previsões do banco central indicam uma descida para 3,4% e para 2,3% em 2025, já perto dos 2% que o BCE define como objetivo.

"A atividade económica na área do euro poderá registar uma contração no presente trimestre e no próximo, devido à crise energética, à elevada incerteza, ao enfraquecimento da atividade económica mundial e às condições de financiamento mais restritivas", segundo o comunicado do BCE.

De acordo com as projeções mais recentes dos especialistas, "uma recessão seria relativamente curta e pouco profunda".

Espera-se, todavia, que o crescimento "seja fraco no próximo ano", tendo este sido revisto significativamente em baixa em comparação com as projeções anteriores, indicou o BCE.

