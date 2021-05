"Há uma recuperação que está a avançar, vamos ver quais são as provisões e como vão evoluir. O que posso dizer é que a perspetiva é bastante mais positiva do que a que tínhamos há três ou seis meses atrás", apontou Luis de Guindos, em conferência de imprensa, no encerramento de dois dias de reuniões informais dos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin).

O vice-presidente do BCE ressalvou ser necessário ter "condições monetárias e orçamentais favoráveis" para que a recuperação económica possa continuar.

Na sexta-feira, a presidente do BCE e antiga líder do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, defendeu que os níveis "de um ponto de vista de política monetária estão longe do objetivo" do BCE.

A líder do banco central observou também que recentemente os juros das dívidas soberanas têm estado a crescer, algo que Frankfurt está a "monitorizar de perto".

"Em junho, teremos novas projeções, aquando da nossa reunião do Conselho de Governadores, e nessa altura faremos uma avaliação conjunta atualizada da favorabilidade das condições de financiamento, no contexto das novas previsões de inflação", referiu.

As reuniões informais do Eurogrupo e do Ecofin, que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancaram esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, e terminam hoje.

Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre deste ano.

