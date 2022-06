Num comunicado divulgado hoje após a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), a instituição assinala que a guerra na Ucrânia "continuar a pesar na economia", com impacto na confiança e a travar o crescimento no curto prazo.

No entanto, acredita que "estão reunidas as condições para que a economia continue a crescer" devido à reabertura da economia, um mercado de trabalho forte, apoios orçamentais e poupanças acumuladas durante a pandemia.

