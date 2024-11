"Ela ficará concluída neste ano de 2025, se tudo correr normalmente. A adjudicação deste trabalho deverá ser feita já na próxima semana, vai ter um custo aproximado de 6,8 milhões de euros", afirmou no parlamento Manuel Castro Almeida, durante uma audição sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Segundo o ministro, isto "significa que no final de 2025 haverá uma base para uma cartografia nacional, que torne compatíveis todas as bases cartográficas do país".

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025 foi aprovada na generalidade com os votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e a abstenção do PS.

Os restantes partidos da oposição -- Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN -- votaram contra.

O PS já anunciou que se irá abster também na votação final global, marcada para 29 de novembro, assegurando a viabilização do primeiro Orçamento do Estado apresentado pelo executivo minoritário PSD/CDS-PP, chefiado por Luís Montenegro.

