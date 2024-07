Numa nota enviada à agência Lusa, a autarquia refere que o programa das festividades inclui diversas iniciativas do desporto à música para assinalar o 254.º aniversário da Cidade Falcão.

O espetáculo de Bárbara Tinoco encerra a programação das Festas da Cidade e acontece no dia em que se assinala o Feriado Municipal a 25 de agosto. O concerto está marcado para as 22:00 no Centro Intermodal Ayuntamiento de Guijuelo - Parque TIR, onde vão decorrer grande parte das atividades.

A programação das Festas da Cidade inicia-se com a 2.ª edição do Carshow & Stance (10 de agosto), uma iniciativa local ligada à arte de transformar e personalizar carros.

No dia 14 realiza-se a Final do Torneio de Futsal Inter-Freguesias, pelas 21:30, no Pavilhão Multiúsos de Pinhel, e no fim de semana de 17 e 18 regressa o DRIFT -- 5.ª prova do Campeonato de Portugal, a decorrer na Zona Industrial.

Ainda na área do desporto, os Jogos Freguesias sem Fronteiras têm lugar nos dias 19, 20 e 21 de agosto, pelas 21:30, no Polidesportivo Exterior EB2 de Pinhel e, no dia 22, realiza-se a Falcão Run Color, com início, pelas 17:00, no Pelourinho e final junto à Piscina Municipal coberta.

A música toma conta das noites seguintes com a atuação de bandas e DJ, a Silent Party e a Wine Night. A Banda Função Públika e o DJ Rosa Negra animam a noite de 22 de agosto; os The Fucking Bastards DJs atuam no dia 23 de agosto e no dia seguinte haverá Noite Branca, com DJ Ibérica e DJ Slingshot.

Na tarde do dia 24 realiza-se a Festa do Emigrante, no Parque Municipal da Trincheira, com um piquenique, um baile com Daniel Saraiva e concertinas.

As Festas da Cidade encerram com as iniciativas do Feriado Municipal, assinalado com a sessão solene comemorativa do 254.º aniversário da elevação de Pinhel à categoria de cidade, um Sunset com DJ Bay e as atuações dos D'Alma & Corazón, Bárbara Tinoco e DJ TÁ -- Remember House Pop Rock.

