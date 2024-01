No conjunto de 2023, as receitas do Bank of America ascenderam a 98.581 milhões de dólares, 3,8% mais do que no ano anterior.

No quarto trimestre, o banco obteve um lucro líquido de 2.838 milhões de dólares (2.587 milhões de euros), uma descida de 58,9% e as receitas totalizaram 21.959 milhões de dólares, menos 10,5% do que no mesmo trimestre de 2022.

O Bank of America informou que as suas contas refletem o impacto negativo de uma dotação de 2.100 milhões de dólares para um fundo de garantia de depósitos.

"Apresentamos fortes resultados no quarto trimestre e no ano inteiro, já que todos os nossos negócios alcançaram um forte crescimento orgânico, com uma atividade recorde de clientes e um compromisso digital", declarou Brian Moynihan, presidente do banco, destacando o bom andamento na procura de empréstimos e o crescimento dos depósitos.

