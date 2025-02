Em comunicado divulgado no seu portal, o CUR refere que o objetivo de reservas foi novamente atingido em 2024.

"Como tal, e a não ser que as circunstâncias se alterem, os bancos não precisarão de contribuir para o Fundo Único de Resolução neste ano", afirmou o presidente do CUR, Dominique Laboureix, citado no documento.

O responsável do organismo europeu antecipa que o objetivo se volte a verificar no início do próximo ano.

O Fundo Único de Resolução europeu é composto por contribuições do setor e gerido pelo CUR, tendo como objetivo dar garantias aos mercados na eventualidade de instabilidade financeira.

O fundo tem de garantir pelo menos 1% dos depósitos abrangidos nos Estados-membros da união bancária, sendo revisto anualmente.

À data de 31 de dezembro de 2024, a reserva deste fundo europeu totalizava 80 mil milhões de euros, "o que fica acima de 1% dos depósitos cobertos".

A próxima revisão das contribuições necessárias ocorrerá no início de 2026.

