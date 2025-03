A Associação Moçambicana de Bancos já tinha cortado 50 pontos percentuais a esta taxa, em março, que desceu para 18,5%, então o quinto corte em seis meses, já que apenas em fevereiro a taxa tinha ficado inalterada em 19%, tal como acontecerá agora em abril.

Desde janeiro de 2024 que a taxa, conhecida como 'prime rate', tem vindo progressivamente a descer, após seis meses consecutivos em máximos de 24,1%.

As oscilações da 'prime rate' estão associadas à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO, que influencia a fórmula de calculo da 'prime rate') pelo banco central, para controlar a inflação.

O Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu em 26 de março nova descida da taxa de juro de política monetária MIMO, de 12,25%, em vigor desde janeiro, para 11,75%.

"Esta medida decorre, essencialmente, da manutenção das perspetivas da inflação em um dígito, no médio prazo, não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal", refere-se no comunicado final da reunião CPMO, que acontece a cada dois meses.

A próxima reunião do CPMO está agendada para 28 de maio.

