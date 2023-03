Os lucros dos bancos do território subiram 71,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados oficiais divulgados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

O valor registado em janeiro é o mais elevado para o primeiro mês do ano desde que a AMCM começou a recolher dados estatísticos sobre as operações mensais do setor bancário de Macau, em 2005.

Em 2022, os bancos da cidade registaram lucros de 12,6 mil milhões de patacas (1,47 mil milhões de euros), menos 22,2% do que no ano anterior, e o valor mais baixo desde 2014.

Em janeiro, com o fim da política de 'zero covid', Macau registou mais de um milhão de visitantes, numa subida de 101,3% em termos anuais, e a taxa de ocupação hoteleira foi de 71,2%, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

Também as receitas do jogo em Macau atingiram em janeiro o valor mais elevado desde o início da pandemia, 11,58 mil milhões de patacas (1,32 mil milhões de euros), um aumento de 82,5% em termos anuais.

Apesar de uma queda de 5,9% nos empréstimos em comparação com janeiro de 2022, para 1,28 biliões de patacas (148,3 mil milhões de euros), os bancos beneficiaram de oito subidas na principal taxa de juro de referência de Macau desde março de 2022.

Em 02 de fevereiro, a AMCM anunciou um aumento de 0,25 pontos percentuais da taxa de redesconto, valor cobrado aos bancos por injeções de capital de curta duração, para 5%, o nível mais alto desde dezembro de 2007, em plena crise financeira e económica mundial.

O crédito vencido nos bancos de Macau atingiu um novo recorde em janeiro, 20,2 mil milhões de patacas (2,35 mil milhões de euros), mais do dobro do registado em igual mês do ano passado, indicou a AMCM.

Em 22 de fevereiro, o diretor-geral da imobiliária JLL para Macau e Zhuhai, Oliver Tong, apontou para "o elevado risco" de não pagamento de hipotecas imobiliárias para o sistema bancário de Macau, devido à queda de 12,8% no valor das rendas das habitações em 2022.

