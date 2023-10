No seu Relatório do Sistema de Pagamentos, o Banco de Cabo Verde (BCV) constatou que no ano passado o canal 'internet banking'(plataforma digital que permite aos clientes acesso aos diversos serviços bancários) registou 200.693 contas particulares e 29.648 de empresas, com aumentos de 19,1% e 32,5%, respetivamente.

Segundo o regulador bancário, os cabo-verdianos estão "mais adeptos" dos canais digitais, onde efetuaram 3.675.969 operações, no valor de 99,7 mil milhões de escudos (904 milhões de euros), em comparação com transferências e cheques.

"Houve um aumento de 20,9% em quantidade e de 50,9% em valor, quando comparado com as operações realizadas através do 'internet banking' no ano anterior", referiu o BCV, que destacou ainda a "boa dinâmica" dos pagamentos no comércio eletrónico.

No ano passado, os sites nacionais registaram 182.528 operações, representando um aumento de 121,9% em comparação com todo o ano de 2021.

Por seu turno, nos sites internacionais, o aumento foi de 17,7%, num total de 305.045 operações realizadas, conforme ainda a mesma fonte.

No seu relatório anual, o Banco de Cabo Verde constou ainda que foram realizadas 6.561.895 operações de retalho, um aumento de 21,2%, quando comparado com o ano anterior.

Segundo o regulador, os cabo-verdianos continuaram a mostrar preferência para o cartão, que foi utilizado em 44.875.011 operações (86,7%), na rede vinti4, na sua maioria nos TPA (terminais de pagamento automático), que registaram 27.958.392 operações (62%).

A rede de pagamento automático (vinti4) era constituída por 10.752 terminais de pagamento, dos quais 212 caixas automáticos (ATM) e 10.540 terminais de pagamento automático (POS).

O mesmo relatório concluiu que no ano passado, a população bancarizada de Cabo Verde era de 79,2%, contra 20,8% que não tinham conta em nenhum banco comercial.???????

