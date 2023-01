O banco indicou que com estes resultados, inicia o ano numa posição sólida, mostrando que é resiliente a nível operacional e que o seu capital é sólido, pelo que mantém o compromisso de entregar dividendos progressivos e espera lançar uma recompra de ações.

No último trimestre de 2022, o resultado líquido do banco foi de 1.653 milhões de dólares (1.520 milhões de euros), mais 23% do que no ano anterior.

Em comunicado, o banco destacou a confiança nele demonstrada pelos clientes, ao colocar sob a sua gestão, no ano passado, 60 mil milhões de dólares em ativos capazes de gerar comissões.

O CEO do banco, Raph Hamers, manifestou a sua satisfação face a estas entradas de ativos e aos resultados em geral num ano particularmente difícil devido ao aumento da inflação, aos ajustamentos decididos pelos bancos centrais, à guerra na Ucrânia e ao impacto da pandemia de covid-19 na China.

