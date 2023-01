A taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez desceu de 21% para 18%, enquanto a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez passou de 15% para 14%.

As novas taxas foram anunciadas hoje em Luanda pelo governador do banco central, José de Lima Massano, após a 109.ª reunião do comité de política monetária do BNA.

O governador justificou a descida com a redução da inflação e das pressões inflacionistas em 2022, bem como o alinhamento das condições monetárias com o objetivo da inflação de médio e longo prazo.

