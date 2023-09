As decisões foram anunciadas numa conferência de imprensa que se seguiu à reunião do comité de política monetária do BNA, que decorreu na quinta-feira e hoje no Sumbe, província do Cuanza Sul.

Além da taxa de juro de referência, que BNA manteve nos 17%, ficaram inalteradas a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez, em 17,5% e a taxa de juro da facilidade premente de absorção de liquidez em 13,5%.

O governador do BNA, Manuel Tiago Dias, justificou a decisão de manter as taxas de juro com o facto de o comité de política monetária considerar que o aumento de preços observado em agosto "se deveu a fatores sazonais e à insuficiência da oferta de bens e serviços num contexto em que a procura interna se manteve reprimida e a taxa de câmbio relativamente estável".

Contribuiu também para esta decisão "o pressuposto de que o comportamento da inflação continuará a ser determinado fundamentalmente por fatores sazonais e desequilíbrios entre a procura e a oferta".

A inflação em Angola manteve em agosto a trajetória ascendente iniciada em maio, acelerando para 13,54% em termos homólogos e 2,04% em termos mensais, sobretudo devido à subida dos preços nas rubricas da educação, alimentos e transportes.

