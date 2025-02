Banco Mundial destaca São Tomé como "exemplo de boas práticas"

São Tomé, 05 fev 2025 (Lusa) --O representante do Banco Mundial para São Tomé destacou hoje que a implementação de projetos no arquipélago "é um exemplo de boas práticas a nível regional e mundial" com o "impacto positivo" na vida dos cidadãos e aumento de desembolsos financeiros.