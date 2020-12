"O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou uma Operação de Política de Desenvolvimento (DPO) de 10 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe (STP) para apoiar a resposta do governo ao impacto humano e económico da pandemia de covid-19, bem como reformas setoriais e económicas", adianta a instituição em comunicado.

De acordo com o diretor do Banco Mundial para o país, Jean-Christophe Carret, o programa representa a "reafirmação do compromisso do Banco Mundial em apoiar São Tomé e Príncipe para superar os constrangimentos impostos pela covid-19".