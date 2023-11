"Deste modo, o Governo de Cabo Verde vai intervir, através do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade, em diferentes municípios, para desencravar localidades com potencial agrícola e turístico", explica a organização, em comunicado.

Ao mesmo tempo, o investimento em locais remotos deverá beneficiar infraestruturas de pescas e similares.

De uma forma geral, prevê-se a "criação de condições para melhorar o desempenho da atividade agrícola, turística e piscatória, com impacto sobre a economia das localidades".

O objetivo é melhorar vários aspetos da vida local: produção, emprego e rendimento das famílias cabo-verdianas.

Os projetos a serem apoiados devem resistir às transformações induzidas pelas mudanças climáticas.

O financiamento inclui uma componente para assistência técnica para o fortalecimento da capacidade de gestão de transporte e outra para intervenção contingente em casos de emergência.

"Estima-se que aproximadamente 190.000 habitantes e 4.500 empresas em Cabo Verde beneficiem das melhorias", estima o Banco Mundial.

O financiamento é atribuído no âmbito do IDA (sigla inglesa da Associação Internacional de Desenvolvimento), em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) do Governo para o período de 2022 a 2026 e com o Quadro de Parceria do Grupo Banco Mundial com Cabo Verde, para o período de 2020 a 2025.

LFO // ANP

Lusa/Fim