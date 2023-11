Já o resultado recorrente (sem efeitos extraordinários) foi positivo em 94,9 milhões de euros.

No comunicado hoje divulgado, o banco explica que o resultado recorrente exclui o efeito da reclassificação da reserva cambial no valor de 116,1 milhões de euros devido à venda do Finibanco Angola (ocorrida no primeiro semestre), pelo que o prejuízo consolidado não tem "qualquer impacto na situação líquida ou nos rácios de capital".

IM // MSF

Lusa/Fim