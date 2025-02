Nos resultados consolidados de 2024 enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Banco Montepio destaca os "recordes históricos em resultados líquidos, volume de depósitos de clientes, solvabilidade e liquidez".

Em 2024, o desempenho financeiro foi determinado por um produto bancário de 499,1ME, suportado principalmente pela margem financeira e pelas comissões, que ascenderam a 384,4 ME e 127,8 ME, respetivamente.

Considerados os custos operacionais, as imparidades e outras provisões, e os impostos, que totalizaram 389,8 ME, o resultado líquido consolidado fixou-se em 109,9 ME, o que representou um aumento de 81,5 ME face ao registado em 2023.

No final de 2024, os recursos de clientes atingiram também um novo máximo histórico de 14.959 ME, um crescimento homólogo de 1.592 ME (+11,9%).

O crédito a clientes (bruto) aumentou para 12,2 mil ME, face aos 11,7 mil ME do final de 2023 (+3,6%), com o "crédito performing" a aumentar 547 ME (+4,8%).

Já os depósitos de clientes ascenderam a 15 mil ME, uma subida de 1.592 ME (+11,9%) face ao final de 2023, com o segmento de particulares a representar 70% do total.

No âmbito da estratégia de apoio à criação de emprego e combate à exclusão social, o Banco Montepio revela que financiou mais de 90 projetos através das linhas de Microcrédito e de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, representando um valor superior a 2 ME.

Os custos operacionais totalizaram 281,5 ME em 2024, comparando com 255,8 ME registados em 2023, traduzindo o aumento dos custos com pessoal em 8,6 ME, dos gastos gerais administrativos, em 9,6 ME, e das depreciações e amortizações, em 7,6 ME.

A informação enviada à CMVM refere ainda que os custos com pessoal atingiram 162,3 ME, refletindo um aumento de 5,6% face aos 153,7 ME contabilizados em 2023.

