"O Abanca acordou a compra de 95% das ações do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação", revela o Abanca em comunicado à imprensa.

O banco espanhol já tinha assinalado na última semana o seu interesse na participação da empresária angolana Isabel dos Santos no EuroBic com a condição de ficar com uma participação de, no mínimo, 75%.

