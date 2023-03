O banco central anunciou, em comunicado, que vai prosseguir com as principais medidas da estratégia de estímulo alargado, que inclui taxas de juro ultra baixas e controlo dos rendimentos das obrigações de longo prazo, por decisão unânime do conselho de política monetária do banco, cuja reunião de dois dias terminou na quinta-feira.

O anúncio surge no mesmo dia em que o parlamento japonês confirmou a nomeação de Kazuo Ueda como sucessor de Kuroda a partir de abril.

