De acordo com um comunicado divulgado após a reunião, o banco central japonês vai manter taxas de juro de referência negativas e o objetivo para os juros das obrigações do Estado a 10 anos em torno de 0%.

Na primeira reunião sob o mandato de Kazuo Ueda, o conselho decidiu ainda manter a faixa mais alargada para a curva dos juros das obrigações do Estado, adotada em dezembro, e que foi interpretada pelos mercados como um indicador de futuras subidas de taxas.

O BoJ manteve também inalterados outros pilares da estratégia de estímulos pouco ortodoxa, em vigor há uma década, incluindo compras massivas de fundos listados e títulos de empresas.

O regulador financeiro do Japão intensificou as aquisições de títulos de empresas durante a pandemia, para apoiar o setor privado, mas já revelou ter planos para regressar gradualmente ao nível pré-covid.

Dadas as "incertezas extremamente altas que rodeiam as economias e os mercados financeiros" tanto doméstica quanto globalmente, o BoJ disse ter decidido "continuar pacientemente a flexibilização monetária e responder com flexibilidade aos desenvolvimentos na atividade financeira, económica e de preços".

O objetivo é atingir uma inflação anual na na ordem dos 2% "de forma sustentável e estável" e "acompanhado de aumentos salariais", referiu o banco central.

Embora o índice de preços no consumidor tenha atingido 3,1% em março, o BoJ espera que este indicador atinja um pico nos próximos meses e abrande para menos de 2%, o objetivo fixado pelo banco central japonês, no ano fiscal em curso.

O regulador garantiu que as medidas de estímulo "continuarão até que o índice de preços no consumidor exceda 2% e fique acima desse teto de maneira estável".

Após a reunião de dois dias, o BoJ divulgou também a previsão para a inflação em 2025, estimada em 1,6%, o que representa uma desaceleração em relação às estimativas para 2024, de 2,0%, e para 2023, de 1,8%.

Em relação ao produto interno bruto japonês, o banco central prevê um crescimento real de 1,4% para o ano corrente (0,3 pontos a menos que a estimativa anterior), uma subida de 1,2% para 2024 e um aumento de 1% em 2025.

