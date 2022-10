No Boletim Económico de outubro, divulgado hoje, o Banco de Portugal (BdP) prevê que o Índice harmonizado de preços no consumidor atinja 7,8% este ano, uma revisão em alta face aos 5,9% previstos em junho, mas ainda assim abaixo da zona euro.

O regulador explica que as pressões inflacionistas permanecem elevadas na segunda metade do ano, apesar de alguns sinais de alívio, o que, estima, levará a taxa a manter-se acima de 9% neste período, atingindo o ponto máximo no terceiro trimestre (9,5%) e diminuindo ligeiramente no final do ano.

