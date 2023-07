A nota, emitida pelo Departamento de Mercado e Gestão de Reservas do Banco de Moçambique, indica que "decorrente da suspensão, o Ecobank Moçambique fica interdito de participar no MMI e no MCI".

O anúncio omite as razões que levaram à decisão.

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI), a instituição bancária com maior importância sistémica de Moçambique, seguido pelo Millennium Bim (grupo BCP) e Standard Bank, também foi recentemente intervencionado pelo banco central moçambicano.

Em abril, dois economistas moçambicanos disseram à Lusa que o Banco de Moçambique mostra uma postura "bastante intervencionista" e de "aversão ao risco", depois de o regulador financeiro ter nomeado um inspetor residente no BCI, para reforçar a monitorização daquela instituição detida maioritariamente por dois bancos portugueses, a Caixa Geral de Depósitos e o BPI.

"O Banco de Moçambique tem optado por uma postura mais disciplinadora do sistema financeiro, talvez para reduzir os riscos de instabilidade. Tenho visto um banco bastante intervencionista, por aversão ao risco, talvez", afirmou Egas Daniel, economista e coordenador do programa em Moçambique do International Growth Center (IGC) da London School of Economics.

Por seu turno, Elcídio Bachita, economista e analista, defendeu que o banco central passou a ser mais rígido com a necessidade de atenção aos riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

