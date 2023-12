"As perspetivas de curto prazo apontam para uma ligeira aceleração da inflação no quarto trimestre de 2023", refere o relatório da Conjuntura Económica e Perspetivas de Inflação, concluído este mês pelo Banco de Moçambique e ao qual a Lusa teve hoje acesso.

"Estas previsões decorrem da menor oferta de produtos agrícolas produzidos no país, do início da quadra festiva e do incremento dos preços de bens alimentares na África do Sul, num contexto em que prevalecem como riscos os efeitos do 'El Niño', a aproximação da época ciclónica e o possível ajustamento em alta dos preços dos combustíveis", lê-se.

A inflação a 12 meses em Moçambique já tinha acelerado em outubro, para 4,75%, contra os 4,63% em setembro, revertendo a tendência para abrandamento observada nos últimos sete meses do ano e "refletindo o aumento dos preços de produtos alimentares importados".

"Ainda assim, no curto prazo, mantêm-se as perspetivas de uma inflação de um dígito", acrescenta o banco central no mesmo relatório.

No sentido contrário, recorda o Banco de Moçambique, os agentes económicos "reviram em baixa as suas perspetivas de inflação para dezembro", para 4,61%, contra a previsão de 5,70% feita há um mês.

Em junho, os empresários previam uma taxa de inflação a 12 meses, no final de dezembro, de 8,82%.

