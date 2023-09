"Excluindo os projetos de gás natural, prevê-se que a atividade económica continue a recuperar, não obstante os prováveis impactos negativos dos choques climáticos sobre a produção agrícola e diversas infraestruturas", lê-se no relatório "Conjuntura Económica e Perspetivas de Inflação", divulgado hoje.

Acrescenta-se que no segundo trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto de Moçambique cresceu 4,7%, refletindo "essencialmente um desempenho assinalável da indústria extrativa, com destaque para a produção de gás natural".

"No médio prazo, antevê-se que a indústria extrativa continue a contribuir para a aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto", refere igualmente, admitindo que a "tendência de recuperação" da atividade económica no país "mantém-se".

"O desempenho da economia no primeiro semestre do ano continua a indicar uma recuperação gradual da atividade económica, não obstante os efeitos dos choques climáticos que têm assolado o país. Deste modo, o crescimento do PIB real tende a aproximar-se da sua tendência de longo prazo", sublinha.

A economia moçambicana deverá crescer 5% em 2023, segundo previsão do Governo no início do ano.

