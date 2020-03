Banco de Moçambique alerta para riscos de ataque cibernético a banca comercial

O Banco de Moçambique alertou hoje a banca comercial do risco de ataque cibernético, apelando à prevenção coletiva para evitar instabilidade no setor financeiro do país.

economia

Lusa

